Симон бросает работу, подругу и покидает город, чтобы вернуться в родную деревню, где живут его родители-пенсионеры. Там он встречает своего друга детства Жюльена, который живёт со своим отцом, перенесшим тяжелую болезнь. Одним прекрасным вечером, без особых раздумий, эти тридцатилетние мужчины решают осуществить то, о чём они мечтали, будучи подростками: отправиться в дорожное путешествие. Они покупают автофургон для кемпинга и начинают с энтузиазмом реализацию их проекта, но внезапная поломка задерживает их отъезд. Это не охлаждает их рвения: они начинают путешествие… на месте. Этот первый затянувшийся этап вынуждает их заняться мелкой подработкой, чтобы выжить, и подталкивает к следующим одно за другим знакомствам, открывая им другие перспективы, связанные с их настоящими желаниями и с тем будущим, о котором они мечтали…

