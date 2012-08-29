Дом на колесах

, 2012
Mobile Home
Бельгия, Люксембург, Франция / драма, комедия / 18+
Симон бросает работу, подругу и покидает город, чтобы вернуться в родную деревню, где живут его родители-пенсионеры. Там он встречает своего друга детства Жюльена, который живёт со своим отцом, перенесшим тяжелую болезнь. Одним прекрасным вечером, без особых раздумий, эти тридцатилетние мужчины решают осуществить то, о чём они мечтали, будучи подростками: отправиться в дорожное путешествие. Они покупают автофургон для кемпинга и начинают с энтузиазмом реализацию их проекта, но внезапная поломка задерживает их отъезд. Это не охлаждает их рвения: они начинают путешествие… на месте. Этот первый затянувшийся этап вынуждает их заняться мелкой подработкой, чтобы выжить, и подталкивает к следующим одно за другим знакомствам, открывая им другие перспективы, связанные с их настоящими желаниями и с тем будущим, о котором они мечтали…

Артур Дюпон
Артур Дюпон
Гийом Гуи
Гийом Гуи
Жан-Поль Боннер
Клодин Пеллетье
Жакки Берруайе
Жакки Берруайе
Жиль Содер
Режиссер Франсуа Пиро
Сценарист Жан-Бенуа Югё, Maarten Loix, Франсуа Пиро
Композитор Рено Маер
Страна Бельгия / Люксембург / Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 29 августа 2012
Дата выхода
29 августа 2012 Франция
Бюджет €2 900 000
Сборы в мире $78 255
Производство Tarantula, Tarantula, Urban Factory
Другие названия
Mobile Home, Dom na kółkach, Karavan, La. caravana, Namai ant Ratų, O Trailer, Seyyar Ev, Дім на Колесах, Дом на Колёсах

6.4
6.4 IMDb
Фестиваль французского кино от Roof Cinema
25 августа 2016 08:13 Фестиваль французского кино от Roof Cinema В кинотеатре Roof Cinema, расположенном на панорамной крыше HI-HAT, в последние дни августа пройдёт фестиваль французского кино. Вас ждёт не только лучшее кино из Франции, но также прекрасный вид,

