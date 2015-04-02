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Последнее изгнание дьявола Последнее изгнание дьявола
Киноафиша Фильмы Последнее изгнание дьявола Отзывы о фильме «Последнее изгнание дьявола»
The Last Exorcism Последнее изгнание дьявола 2010 / США
6.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Последнее изгнание дьявола»

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Наша рецензия

Дьявол в последнее время (хочется сказать: в последние времена) изрядно балует нас своим вниманием, а мы, соответственно, балуем его (мы, правда, всегда это делаем – на том и держится многотысячелетняя история человечества). За «Последним изгнанием дьявола» грядет сначала «Цветок дьявола», а затем и просто «Дьявол» – уже без всяких околичностей и обиняков. Столь жгучий интерес художественной прослойки к князю тьмы обусловлен известным принципом…

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andylee 2 апреля 2015, 12:51
Просто бедолага, отовсюду гонят - из лифта, из цветка, от девиц...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Там нечему пужать :)))) Фильм - убожество. Бессмысленное...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 25/09/2010 - 17:01:25):А снято в общем-то неплохо, и даже местами няшненько.



Да снято в некоторых местах неплохо, в других убого. Отдельные эпизоды удались, фильм в целом - точно нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bezora 2 апреля 2015, 12:51
фильм будто из двух частей слеплен.. Первая понравилась больше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
cinlover 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Bezora, 28/09/2010 - 18:27:23):фильм будто из двух частей слеплен.. Первая понравилась больше.



Он слеплен из кучи разных частей. Слеплен криво и без души. Потому и впечатление никакое производит))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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