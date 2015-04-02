Наша рецензия

Дьявол в последнее время (хочется сказать: в последние времена) изрядно балует нас своим вниманием, а мы, соответственно, балуем его (мы, правда, всегда это делаем – на том и держится многотысячелетняя история человечества). За «Последним изгнанием дьявола» грядет сначала «Цветок дьявола», а затем и просто «Дьявол» – уже без всяких околичностей и обиняков. Столь жгучий интерес художественной прослойки к князю тьмы обусловлен известным принципом…