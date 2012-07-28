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З/Л/О, 2012

2012 / США
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Киноальманах из шести короткометражных псевдодокументальных фильмов ужасов. Группа молодых преступников пытается вынести коллекцию видеокассет из дома мертвого старика; трое друзей планируют снять девушек на одну ночь, но сталкиваются с потусторонним злом; таинственная незнакомка вмешивается в медовый месяц молодой пары; компания друзей отправляется на отдых в лес и встречает загадочного убийцу; девушке кажется, что ее дом населен призраками; костюмированная вечеринка в честь Хэллоуина превращается в реальный кошмар с вызовом духов. 

  • Кирпичный дом, в котором находятся все VHS кассеты и в который врываются трое парней, – это дом из веб-сериала “Мраморные шершни”, основанного на интернет-мифе о Тонком человеке (Слендермене).
  • Английское ругательство на букву “F” произносится в фильме 240 раз. 
  • Название одной из короткометражек – “Вторник, 17-е”. Это намек на то, что этому дню предшествовала пятница, 13-е и отсылка к серии фильмов “Пятница, 13-е”. 
  • В России в театральном прокате шла урезанная версия фильма. В прокатную версию не попала новелла “Второй медовый месяц” режиссера Тай Уэста.
  • Премьера состоялась в январе 2012 года на кинофестивале “Сандэнс”. 
  • Автомобили в эпизоде “31.10.1998”, действие которого происходит в 1998 году явно выпущены позднее. 
  • У одного из героев эпизода “31.10.1998” штаны в рисунком цифрового камуфляжа, который появился после 2001 года. 

В поисках редкой видеозаписи трое взломщиков пробираются в таинственный особняк. Хозяин ждет их у включенного телевизора и, похоже, не слишком радуется визиту. Он мертв уже несколько дней, а его странное наследие — коллекция старых видеозаписей, покоится неподалеку.

Желая отыскать нужную пленку, друзья просматривают весь архив. Каждая запись погружает их в новый кошмар, настолько реальный, будто он происходит у них на глазах. И с каждой минутой где-то совсем рядом пробуждается оно, неведомое и беспощадное ЗЛО.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 6 сентября 2012
Премьера в мире 28 июля 2012
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Дэвид Бракнер
В ролях
Кэлвин Ридер
Лэйн Хьюз
Адам Вингард
Адам Вингард
Джо Сайкес
Дрю Сойер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма З/Л/О 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ЕвгенияJ 2 апреля 2015, 12:51
фильм понравился на все 100 процентов,люблю фильмы в жанре ужасы и часто их смотрю... просмотр этого фильма перед сном,оказался крайне лишним,т.к от… Читать дальше…
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Опять 25. Опять камера дрожит, опять снято на реальных событиях. Сколько можно. Никому не догнать Паранормальные явления 1. Они задали темп и не кто не может подхватить. Думаю будет очень скучно.
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