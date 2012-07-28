З/Л/О, 2012

Киноальманах из шести короткометражных псевдодокументальных фильмов ужасов. Группа молодых преступников пытается вынести коллекцию видеокассет из дома мертвого старика; трое друзей планируют снять девушек на одну ночь, но сталкиваются с потусторонним злом; таинственная незнакомка вмешивается в медовый месяц молодой пары; компания друзей отправляется на отдых в лес и встречает загадочного убийцу; девушке кажется, что ее дом населен призраками; костюмированная вечеринка в честь Хэллоуина превращается в реальный кошмар с вызовом духов.
В поисках редкой видеозаписи трое взломщиков пробираются в таинственный особняк. Хозяин ждет их у включенного телевизора и, похоже, не слишком радуется визиту. Он мертв уже несколько дней, а его странное наследие — коллекция старых видеозаписей, покоится неподалеку.
Желая отыскать нужную пленку, друзья просматривают весь архив. Каждая запись погружает их в новый кошмар, настолько реальный, будто он происходит у них на глазах. И с каждой минутой где-то совсем рядом пробуждается оно, неведомое и беспощадное ЗЛО.