«Последнее изгнание дьявола»: Рецензия Киноафиши

Дьявол в последнее время (хочется сказать: в последние времена) изрядно балует нас своим вниманием, а мы, соответственно, балуем его (мы, правда, всегда это делаем – на том и держится многотысячелетняя история человечества). За «Последним изгнанием дьявола» грядет сначала «Цветок дьявола», а затем и просто «Дьявол» – уже без всяких околичностей и обиняков. Столь жгучий интерес художественной прослойки к князю тьмы обусловлен известным принципом – «в раю, конечно, гораздо лучше климат, зато в аду несравнимо более интересное общество». Посмотрим, впрочем, какие песни запоют любители интересного общества, когда попадут непосредственно в когтистые волосатые лапы Люцифера, услаждая, согласно некоторым западным теологам, своими запоздалыми горестными воплями злорадный слух праведников, тешащих себя на небесах подобными кошачьими концертами…

Тем не менее автор этих строк очень надеется, что для уроженца Гамбурга Даниэля Штамма, поставившего The Last Exorcism, и всей его съемочной группы будет милостиво сделано исключение – за талант и безупречный художественный вкус. В самом деле, Штамм умудрился почти буквально воспроизвести опыт «Ведьмы из Блэр» (выбрав, конечно, несколько иную почву для сюжета, однако полностью сохранив структуру), избежав при этом какой бы то ни было вторичности и подражательности. Два принципиальных отличия от «Ведьмы из Блэр» заключаются в том, что Штамм сделал ставку, во-первых, на актерскую игру, а во-вторых – на операторские изыски. В проекте Дэниела Майрика и Эдуардо Санчеса ни то ни другое, в общем-то, не требовалось, поскольку стилизация под любительскую съемку была абсолютной. Даниэль Штамм лишь в начале ограничивается имитацией «документа», а затем задействует на полную катушку бесспорный талант оператора Золтана Хонти, умеющего практически каждый кадр, даже снятый на подрагивающую ручную камеру, выстроить как произведение искусства. С другой стороны, актерские работы Патрика Фабиана и Эшли Белл (экзорциста и (гипотетически) одержимой девушки) – не просто опыт существования в псевдодокументальной картине, как оно обычно в таких случаях и бывает: Фабиан и Белл демонстрируют филигранное драматургическое мастерство, весьма редкое для подобного жанра.

Вообще, Даниэль Штамм убивает здесь сразу двух зайцев (не считая знатного количества народу и крупного рогатого скота, убитого в кадре и за кадром). Во-первых, он достойно продолжает «луизианский миф», разрабатывавшийся в последнее время (или, опять же: в последние времена) Бреттом Леонардом в «Лешем», Иэйном Софтли в «Ключе от всех дверей», Стивеном Хопкинсом в «Жатве» и Дэниелом Майриком в «Солнцестоянии», – миф о гиблом месте, преисподнем мифологическом провале в гниющем подбрюшье Соединенных Штатов, где безраздельно властвует первобытный хаос древнего, дочеловеческого зла, оборачивающийся тысячей лиц в лихорадочном болотном мареве. Недаром главный герой находит всего три слова для обозначения луизианского бытия: «вуду, неграмотность, нищета». Издевательски напевая: «Берегитесь, де-мо-ны, бу-бу-бу-бу-бу», горе-экзорцист констатирует замечательный факт: «Тут пять человек спросишь – про десять демонов расскажут». И действительно, первая же спрошенная бабулька готова с завидным энтузиазмом поведать все подробности луизианской демонологии, а на саркастическую реплику «Там еще тарелка приземлилась» совершенно серьезно отвечает: «Не-е, тарелка была во-он там».

Во-вторых, «Последнее изгнание дьявола» (слово «последнее» здесь употреблено не для банального нагнетания пафоса, а с четким сюжетным смыслом) представляет весьма интересный поворот в традиции, которую воплощает не только упомянутая «Ведьма из Блэр», но и – с разной степенью успешности – «Монстро», дилогия «Репортаж», «Паранормальное явление» и «Четвертый вид». The Last Exorcism разворачивается как сатирический социальный диагноз – диагноз не одной только Луизианы, под завязку набитой суевериями и мракобесием. Главный объект сатиры – мегауспешный проповедник, зажигающий толпу исступленным выкрикиванием псевдохристианских банальностей (вместо имени Иисуса здесь – ради прикола – запросто может фигурировать блюдо из бананов) и малобюджетными, но крайне эффектными трюками по «изгнанию дьявола». Главный герой, по старой семейной традиции, зарабатывает деньги популярными у простых американцев «религиозными» кривляниями, не веря уже – в открытую не веря – ни в какого Бога. Если папа провел 150 «экзорцизмов», то почему бы и сыну не подработать на столь благодатной ниве?.. При этом авторы The Last Exorcism совершают удивительную вещь: они не просто разоблачают очередного алчного фокусника, паразитирующего на христианстве, – они вдруг (весьма, кстати сказать, по-христиански) находят почву для сострадания ему. За неприглядным фасадом лжеца и коммерсанта мы неожиданно видим вполне обаятельного человека, искренне переживающего кризис веры, пусть даже такой примитивной и смехотворной; человека, отчаянно пытающегося заработать на медицинскую страховку для больного сына и от всей души старающегося спасти – при помощи театрализованного представления, имеющего психотерапевтический эффект, – чужих детей, чтобы ни один ребенок больше не умер от рук других, менее образованных «экзорцистов». В конце концов, кто же мог знать, что «байки» про демонов окажутся правдой и что за пеленой нелепых суеверий кроется неотменимая, блестяще показанная в финале реальность зла, неподотчетного логике современного здравомыслия, – зла, которое сожжет всякого, если тот действительно не исполнен веры и чистоты…

Vlad Dracula