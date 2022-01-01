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Ирис Бар

Iris Bahr
Ирис Бар
Ирис Бар Iris Bahr
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Дата рождения
1 января 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Бронкс, Нью-Йорк, США
Биография Ирис Бар

Родилась 1 января 1977 года. Бронкс, Нью-Йорк, США.

Фильмография Ирис Бар
Последнее изгнание дьявола
Последнее изгнание дьявола
триллер 2010, США
6.0
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