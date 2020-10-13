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Последний экзорцист
The Last Exorcist
Последний экзорцист, 2020
2020 / США
2.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3
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Жанр:
ужасы
триллер
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2.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
13 октября 2020
Премьера в мире
13 октября 2020
Возраст
18+
Режиссер
Робин Бэйн
В ролях
Дэнни Трехо
Рэйчел Брук Смит
Николас Костер
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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