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Метропия
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Metropia
Метропия
2009 / Швеция / Дания / Норвегия / Финляндия
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7.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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