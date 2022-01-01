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Метропия Метропия
Киноафиша Фильмы Метропия Метропия, 2009: актеры и роли
Metropia Метропия 2009 / Швеция / Дания / Норвегия / Финляндия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Метропия, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тарик Салех Тарик Салех Tarik Saleh
В ролях
Винсент Галло Винсент Галло Vincent Gallo Джульетт Льюис Джульетт Льюис Juliette Lewis Удо Кир Удо Кир Udo Kier Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard Александр Скарсгард Александр Скарсгард Alexander Skarsgard Шанти Рони Шанти Рони Shanti Roney София Хелин София Хелин Sofia Helin Фарес Фарес Фарес Фарес Fares Fares
Вышка
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