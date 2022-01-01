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Скоро в прокате "Барбоскины Team"
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Метропия
Метропия, 2009: актеры и роли
Metropia
Метропия
2009 / Швеция / Дания / Норвегия / Финляндия
Трейлер
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Метропия, 2009: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тарик Салех
Tarik Saleh
В ролях
Винсент Галло
Vincent Gallo
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Удо Кир
Udo Kier
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Александр Скарсгард
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