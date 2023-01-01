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Одинокий мужчина Одинокий мужчина
Киноафиша Фильмы Одинокий мужчина Награды и номинации фильма Одинокий мужчина
A Single Man Одинокий мужчина 2009 / США
7.6 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Одинокий мужчина

Вся информация о фильме
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучшая мужская роль
Номинант
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