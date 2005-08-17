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Постер фильма Wah-Wah
Постер фильма Wah-Wah
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Wah-Wah

Wah-Wah

Wah-Wah 18+
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О фильме

WAH WAH - наполовину автобиографическая история о взрослении мальчика по имени Ральф Комптон, которое пришлось на конец великой эпохи.

Действие картины разворачивается в 1969 году в последние дни владычества Британской Империи в юго-восточной Африке, в Свазиленде, где мы и знакомимся с семьей Комптонов. Неминуемый распад семейства попадает в унисон с окончанием британского колониального владычества.В одиннадцать лет Ральф становится свидетелем измены матери с ближайшим другом отца. После развода родителей Ральфа отправляют в школу-интернат. Гарри Комптон, потерявший не только свою жену и лучшего друга, но и должность Министра образования, начинает искать утешение в алкоголе.

Четырнадцатилетний Ральф возвращается домой и обнаруживает, что его отец снова женился - на американской стюардессе по имени Руби, с которой тот познакомился всего шесть недель назад. Попав в совершенно непривычное для себя высокомерное окружение, Руби начинает высмеивать ограниченный колониальный снобизм и настаивать на том, что речь с колониальным акцентом звучит, как старомодное "Wah Wah". Несмотря на то, что Ральф поначалу относится к Руби настороженно, со временем он сближается со своей мачехой.

В это же самое время отцовское пристрастие к алкоголю начинает принимать опасный оборот. Эмоциональная кульминация разворачивается на фоне обретения независимости Свазиленда. Ральф участвует в любительской постановке "Камелота"; это позволяет ему улизнуть из домашнего ада, влюбиться в первый раз и, наконец, постепенно наладить отношения со своими родителями.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 9 августа 2024
Премьера в мире 17 августа 2005
Дата выхода
22 июня 2006 Австралия
17 августа 2005 Великобритания
12 мая 2006 США
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $2 846 148
Производство Scion Films, Loma Nasha, Reeleyes Film
Другие названия
Wah-Wah, A Conquista da Liberdade, Bla-Bla, Burzliwy czas, Dincolo de cuvinte, Gyerekkorom Afrikában, Wah Wah, Безсмислици, Вау-вау, 哇哇歲月
Режиссер
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
В ролях
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Николас Холт
Николас Холт
Фенелла Вулгар
Фенелла Вулгар
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
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