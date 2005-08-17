WAH WAH - наполовину автобиографическая история о взрослении мальчика по имени Ральф Комптон, которое пришлось на конец великой эпохи.

Действие картины разворачивается в 1969 году в последние дни владычества Британской Империи в юго-восточной Африке, в Свазиленде, где мы и знакомимся с семьей Комптонов. Неминуемый распад семейства попадает в унисон с окончанием британского колониального владычества.В одиннадцать лет Ральф становится свидетелем измены матери с ближайшим другом отца. После развода родителей Ральфа отправляют в школу-интернат. Гарри Комптон, потерявший не только свою жену и лучшего друга, но и должность Министра образования, начинает искать утешение в алкоголе.

Четырнадцатилетний Ральф возвращается домой и обнаруживает, что его отец снова женился - на американской стюардессе по имени Руби, с которой тот познакомился всего шесть недель назад. Попав в совершенно непривычное для себя высокомерное окружение, Руби начинает высмеивать ограниченный колониальный снобизм и настаивать на том, что речь с колониальным акцентом звучит, как старомодное "Wah Wah". Несмотря на то, что Ральф поначалу относится к Руби настороженно, со временем он сближается со своей мачехой.

В это же самое время отцовское пристрастие к алкоголю начинает принимать опасный оборот. Эмоциональная кульминация разворачивается на фоне обретения независимости Свазиленда. Ральф участвует в любительской постановке "Камелота"; это позволяет ему улизнуть из домашнего ада, влюбиться в первый раз и, наконец, постепенно наладить отношения со своими родителями.