Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Одинокий мужчина
Одинокий мужчина, 2009: актеры и роли
A Single Man
Одинокий мужчина
2009 / США
Трейлер
7.6
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Одинокий мужчина, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Форд
Tom Ford
В ролях
Колин Ферт
Colin Firth
Джулианна Мур
Julianne Moore
Мэттью Гуд
Matthew Goode
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
Николас Холт
Nicholas Hoult
Адам Шапиро
Adam Shapiro
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Гуляет за чужой счет: оскандалившуюся на «бесплатных» концертах Волочкову вывели на чистую воду
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Сменил имя и заручился поддержкой звезд шоу-бизнеса: Ургант вернулся на сцену
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?