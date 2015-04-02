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Одинокий мужчина
Отзывы о фильме «Одинокий мужчина»
A Single Man
Одинокий мужчина
2009 / США
Трейлер
7.6
Оцените
30
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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j_miata
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Аскет, 06/05/2010 - 00:41:56):
Где бы ее раздобыть(музыку)?
Аскет, а вы как минимум в нашей всеобщей Контактовской сети этой музыки с лихвой наберетесь. ничего сложного. )
что касается моего мнения..
ну что. сердцу не прикажешь. пять походов в кинотеатр. разве я виноват? ) ни разу.
это не считая лицензионного диска дома.
до сих пор захватывает дух буквально везде. обмякший в кресле Джордж в первых кадрах; он же в аудитории, закрывая глаза и сознанием оказываясь практически под водой; испанский прямо-таки закат с Карлосом; сцена купания под тему "swimming" вызывает чуть ли не щенячий восторг.
вот зацепило и все тут. )) забивая болт на все, с чем там, возможно, перестарался Форд.
потому что тут мистер Ферт стоит в моем "топе", потому что музыка ирреальная (сильнее, пожалуй, только Мансель со своими творениями к "Фонтану" задел), потому что картинка, потому что история, потому что эмоции, потому что так трепетно, грустно и иронично одновременно. да фиг знает. ))
мое!
✊
хотя чем-чем, а романтизмом никогда не страдала.
шикарный фильм.
10/10
2 апреля 2015, 12:51
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Где бы ее раздобыть(музыку)?
Аскет, а вы как минимум в нашей всеобщей Контактовской сети этой музыки с лихвой наберетесь. ничего сложного. )
что касается моего мнения..
ну что. сердцу не прикажешь. пять походов в кинотеатр. разве я виноват? ) ни разу.
это не считая лицензионного диска дома.
до сих пор захватывает дух буквально везде. обмякший в кресле Джордж в первых кадрах; он же в аудитории, закрывая глаза и сознанием оказываясь практически под водой; испанский прямо-таки закат с Карлосом; сцена купания под тему "swimming" вызывает чуть ли не щенячий восторг.
вот зацепило и все тут. )) забивая болт на все, с чем там, возможно, перестарался Форд.
потому что тут мистер Ферт стоит в моем "топе", потому что музыка ирреальная (сильнее, пожалуй, только Мансель со своими творениями к "Фонтану" задел), потому что картинка, потому что история, потому что эмоции, потому что так трепетно, грустно и иронично одновременно. да фиг знает. )) мое! ✊
хотя чем-чем, а романтизмом никогда не страдала.
шикарный фильм.
10/10
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