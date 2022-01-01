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Габриель Анвар
Габриель Анвар
Gabrielle Anwar
О персоне
Фильмография
Габриель Анвар
Gabrielle Anwar
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Дата рождения
4 февраля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Стайнс-апон-Темза, Англия, Великобритания
Рост
160 см
Биография Габриель Анвар
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Фильмография Габриель Анвар
Консьерж
комедия, драма, мелодрама
1993, США
6.0
Запах женщины
драма
1992, США
8.0
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