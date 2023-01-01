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Однажды в Версале
Однажды в Версале, 2009: актеры и роли
Bancs publics (Versailles rive droite)
Однажды в Версале
2009 / Франция
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5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Однажды в Версале, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брюно Подалидес
Bruno Podalydès
В ролях
Матье Амальрик
Mathieu Amalric
Кьяра Мастроянни
Chiara Mastroianni
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Бенуа Поэльвурд
Жозиан Баласко
Josiane Balasko
Пьер Ардити
Pierre Arditi
Мишель Лонсдаль
Michael Lonsdale
Брюно Подалиде
Bruno Podalydès
Самир Гесми
Samir Guesmi
Ипполит Жирардо
Hippolyte Girardot
Бернар Кампан
Bernard Campan
Жюли Депардье
Julie Depardieu
Флоранс Мюллер
Florence Muller
Ридан
Ridan
Оливье Гурме
Olivier Gourmet
Шанталь Лоби
Chantal Lauby
Мануэль Ле Ливр
Эрик Прат
Eric Prat
Мишелин Дакс
Micheline Dax
Агата Натансон
Клод Риш
Claude Rich
Мишель Омон
Michel Aumont
Дидье Бурдон
Didier Bourdon
Венсан Эльбаз
Vincent Elbaz
Франсуаз Жийар
Françoise Gillard
Катрин Риш
Catherine Rich
Эли Семун
Elie Semoun
Изабель Канделье
Isabelle Candelier
Филип Юшан
Паскаль Лежитимю
Кристоф Бокарн
Christophe Beaucarne
Бруно Соло
Bruno Solo
Жорж Агилар
George Aguilar
Дени Подалидес
Denis Podalydès
Тьерри Лермитт
Thierry Lhermitte
Николь Гарсия
Nicole Garcia
Мишель Вюйермоз
Michel Vuillermoz
Амира Касар
Amira Casar
Пьер Диот
Pierre Diot
Гилен Лондез
Guilaine Londez
Патрик Лигарде
Patrick Ligardes
Эммануэль Дево
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