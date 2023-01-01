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Однажды в Версале Однажды в Версале
Киноафиша Фильмы Однажды в Версале Однажды в Версале, 2009: актеры и роли
Bancs publics (Versailles rive droite) Однажды в Версале 2009 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Однажды в Версале, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брюно Подалидес Брюно Подалидес Bruno Podalydès
В ролях
Матье Амальрик Матье Амальрик Mathieu Amalric Кьяра Мастроянни Кьяра Мастроянни Chiara Mastroianni Катрин Денев Катрин Денев Catherine Deneuve Бенуа Поэльвурд Жозиан Баласко Жозиан Баласко Josiane Balasko Пьер Ардити Пьер Ардити Pierre Arditi Мишель Лонсдаль Michael Lonsdale Брюно Подалиде Bruno Podalydès Самир Гесми Samir Guesmi Ипполит Жирардо Ипполит Жирардо Hippolyte Girardot Бернар Кампан Бернар Кампан Bernard Campan Жюли Депардье Жюли Депардье Julie Depardieu Флоранс Мюллер Флоранс Мюллер Florence Muller Ридан Ridan Оливье Гурме Оливье Гурме Olivier Gourmet Шанталь Лоби Шанталь Лоби Chantal Lauby Мануэль Ле Ливр Эрик Прат Eric Prat Мишелин Дакс Micheline Dax Агата Натансон Клод Риш Клод Риш Claude Rich Мишель Омон Мишель Омон Michel Aumont Дидье Бурдон Дидье Бурдон Didier Bourdon Венсан Эльбаз Венсан Эльбаз Vincent Elbaz Франсуаз Жийар Françoise Gillard Катрин Риш Catherine Rich Эли Семун Эли Семун Elie Semoun Изабель Канделье Изабель Канделье Isabelle Candelier Филип Юшан Паскаль Лежитимю Кристоф Бокарн Christophe Beaucarne Бруно Соло Bruno Solo Жорж Агилар George Aguilar Дени Подалидес Дени Подалидес Denis Podalydès Тьерри Лермитт Тьерри Лермитт Thierry Lhermitte Николь Гарсия Николь Гарсия Nicole Garcia Мишель Вюйермоз Мишель Вюйермоз Michel Vuillermoz Амира Касар Амира Касар Amira Casar Пьер Диот Pierre Diot Гилен Лондез Guilaine Londez Патрик Лигарде Patrick Ligardes Эммануэль Дево Эммануэль Дево Emmanuelle Devos
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