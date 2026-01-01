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Шанталь Лоби
Chantal Lauby
Киноафиша
Персоны
Шанталь Лоби
Шанталь Лоби
Chantal Lauby
Дата рождения
23 марта 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Гап, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Шанталь Лоби
Родилась 23 марта, 1957 года. Гап, Верхние Альпы, Франция
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Популярные фильмы
7.2
Золотая клетка
(2013)
6.9
Хороший доктор
(2019)
6.8
Безумная свадьба
(2014)
Фильмография Шанталь Лоби
Исчезновение Кимми Диоре
драма, детектив
2024, Франция
5.6
Самая безумная свадьба 3
Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu?
комедия
2022, Франция
4.6
Семейка с приветом: Новогодние разборки
Les Tuche 4
комедия
2021, Бельгия / Франция
6.1
Дива танго
Sol
комедия
2020, Франция
6.1
Самая безумная свадьба
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
комедия, драма
2019, Франция
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Рецензия
6.9
Хороший доктор
Docteur?
комедия
2019, Франция
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Рецензия
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5.8
Семейная фотография
Photo de famille
драма, комедия
2018, Франция
6.1
Жених на двоих
Jour J
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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Новости о Шанталь Лоби
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