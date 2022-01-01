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Мишель Вюйермоз
Мишель Вюйермоз
Michel Vuillermoz
О персоне
Фильмография
Мишель Вюйермоз
Michel Vuillermoz
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Дата рождения
18 декабря 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Мишель Вюйермоз
Родился 18 декабря 1962 года. Орлеан, Франция.
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Фильмография Мишель Вюйермоз
Счастливо оставаться
драма, комедия
2020, Франция
7.0
На плаву
комедия
2015, Франция
6.0
Любовь вразнос
комедия
2015, Франция / Бельгия
6.0
Любовь без пересадок
мелодрама
2013, Франция
7.0
Прощай, Берта, или Похороны бабушки
комедия
2012, Франция
6.0
На посошок
драма
2009, Франция
0.0
Однажды в Версале
комедия
2009, Франция
5.0
У каждого свое кино
драма, комедия
2007, Франция
6.0
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