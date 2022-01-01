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Клод Риш

Claude Rich
Клод Риш
Клод Риш Claude Rich
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Дата рождения
8 февраля 1929
Возраст
93 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Клод Риш

Родился 8 февраля 1929 года. Страсбург, Франция.

Фильмография Клод Риш
Однажды в Версале
Однажды в Версале
комедия 2009, Франция
5.0
Сердца
Сердца
мелодрама, драма 2006, Франция / Италия
6.0
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
сказка, приключения, исторический, семейный, комедия 2002, Франция / Германия
6.0
Актеры
Актеры
биография, комедия, драма 2000, Франция
5.0
Рождественский пирог
Рождественский пирог
драма, комедия 1999, Франция
6.0
Прекрасное лето 1914 года
Прекрасное лето 1914 года
драма 1996, Франция
6.0
Дочь ДАртаньяна
Дочь ДАртаньяна
боевик, приключения, комедия 1994, Франция
5.0
Прощай, полицейский
Прощай, полицейский
триллер, криминал, драма 1975, Франция
6.0
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