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Клод Риш
Клод Риш
Claude Rich
О персоне
Фильмография
Клод Риш
Claude Rich
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Дата рождения
8 февраля 1929
Возраст
93 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Клод Риш
Родился 8 февраля 1929 года. Страсбург, Франция.
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Фильмография Клод Риш
Однажды в Версале
комедия
2009, Франция
5.0
Сердца
мелодрама, драма
2006, Франция / Италия
6.0
Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
сказка, приключения, исторический, семейный, комедия
2002, Франция / Германия
6.0
Актеры
биография, комедия, драма
2000, Франция
5.0
Рождественский пирог
драма, комедия
1999, Франция
6.0
Прекрасное лето 1914 года
драма
1996, Франция
6.0
Дочь ДАртаньяна
боевик, приключения, комедия
1994, Франция
5.0
Прощай, полицейский
триллер, криминал, драма
1975, Франция
6.0
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