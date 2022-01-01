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Бернар Кампан
Бернар Кампан
Bernard Campan
О персоне
Фильмография
Бернар Кампан
Bernard Campan
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Дата рождения
4 апреля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Ажен, Франция
Биография Бернар Кампан
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Фильмография Бернар Кампан
Этому быть!
комедия
2021, Франция
7.0
На посошок
драма
2009, Франция
0.0
Однажды в Версале
комедия
2009, Франция
5.0
Мужчина всей жизни
драма
2006, Франция / Италия
6.0
Сколько ты стоишь?
драма, комедия
2005, Италия / Франция
7.0
Воспоминание о прекрасном
мелодрама, драма
2001, Франция
7.0
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