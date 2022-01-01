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Андреа Рот
Андреа Рот
Andrea Roth
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Андреа Рот
Andrea Roth
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Дата рождения
30 сентября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Андреа Рот
Родилась 30 сентября 1967 года. Вудсток, Онтарио, Канада.
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Фильмография Андреа Рот
Темные тайны
триллер, драма, детектив
2015, Франция / США / Великобритания
7.0
Скептик
триллер, ужасы
2009, США
6.0
Коллекционер
ужасы, триллер, криминал
2009, США
7.0
Война
боевик, триллер
2007, США
7.0
Перекресток миров
комедия, боевик, фантастика
1996, США
5.0
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