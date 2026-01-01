Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Три милые девушки стали взрослыми
6.9
Три милые девушки стали взрослыми

Three Smart Girls Grow Up 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пени Крэйг как и в предыдущем фильме противопоставляет себя своим сестрам, создавая комичные ситуации, из которых потом приходится выпутываться им всем вместе…
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1939
Премьера в мире 24 марта 1939
Дата выхода
24 марта 1939 США
Производство Universal Pictures
Другие названия
Three Smart Girls Grow Up, Anđeo ljubavi, Angel ljubezni, 3 Meninas Endiabradas, 3 Smart Girls Grow Up, As Três Raparigas Cresceram, Drie gewiekste schatjes worden groot, Drie schattige meisjes groeien op, Envis som synden, Itsepäinen kuin synti, Le tre ragazze in gamba crescono, Les trois jeunes filles ont grandi, Niwa no chigusa, Su última diablura, Ta tria koritsia megalonoun, Tre smarte piger bliver voksne, Três Meninas Endiabradas, 庭の千草
Режиссер
Генри Костер
В ролях
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Чарлз Уиннингер
Нэн Грей
Хелен Пэрриш
Уилльям Ландиган
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Три милые девушки стали взрослыми
Три милые девушки 6.7
Три милые девушки (1936)
100 мужчин и одна девушка 6.7
100 мужчин и одна девушка (1937)
Весенний вальс 6.6
Весенний вальс (1940)
Все началось с Евы 7.6
Все началось с Евы (1941)
Первый бал 6.9
Первый бал (1939)
Тот самый возраст 6.6
Тот самый возраст (1938)
Секрет актрисы 7.1
Секрет актрисы (1938)
Милая девушка? 6.6
Милая девушка? (1941)
Не могу не петь 6.1
Не могу не петь (1944)
То, что она не отдаст 6.3
То, что она не отдаст (1943)
Катерина 7.2
Катерина (1936)
Сестра его дворецкого 7.2
Сестра его дворецкого (1943)

Рейтинг фильма

6.9
15 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
