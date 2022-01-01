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Милая девушка?, 1941

1941 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Провинциальная Америка. Семья Данов дружно живет в уютном доме. Отец семейства поглощен работой над книгой «О вкусной и здоровой пище». Старшая дочь Сильвия стремится стать актрисой. Младшая дочь Нэнси — неугомонный подросток, а средняя дочь Джейн сыта по горло своей ролью местной «хорошей девочки».

Ее друг Дон Уэбб больше интересуется автомобилем, чем ею и это обстоятельство расстраивает Джейн. Однажды в их доме появляется коллега отца — молодой ученый Ричард Калверт. Джейн поручается сопровождать гостя и надо же такому случится, чтобы заглохла машина Джейн. В конечном результате молодая девушка провела ночь в квартире незнакомого мужчины, а затем вернулась в родной дом в чужой пижаме.

По городку поползли недобрые слухи, что «хорошая девочка» помолвлена с Ричардом. Чтобы прекратить сплетни Ричард и Джейн симулировали сначала влюбленность, а затем «ссору». Дон тем временем поступил на военную службу. Влюбленная в него Джейн примчалась к солдату в часть, где бывший автомеханик признался девушке в любви.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1941
Премьера в мире 21 февраля 1941
Режиссер
Уильям А. Сайтер
В ролях
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Франшо Тоун
Уолтер Бреннан
Роберт Стэк
Роберт Бенчли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Милая девушка? 2 постера
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