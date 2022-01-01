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То, что она не отдаст
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Hers to Hold

То, что она не отдаст, 1943

1943 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Декабрь 1943 года. США вступает в воздушное противостояние с Германией, открыв второй фронт с союзниками. Американские летчики готовят свои боевые машины к полету через Атлантику в оккупированную фашистами Европу.

Популярная певица Пени Крэйг знакомится в пункте переливания крови красного креста с Биллом Морли летчиком дальней авиации США, который, ради шутки выдает себя за врача. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, но война есть война и её любимый должен лететьна фронт. Пени решает внести свой вклад в борьбу с нацистами, она надевает рабочий комбинезон и как многие её сверстницы идет работать на авиазавод, чтобы помочь стране в тяжелые дни.

В перерывах между работой она поёт своим друзьямпрекрасные песни, которые подхватывает вся Америка.

6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1943
Премьера в мире 16 июля 1943
Режиссер
Фрэнк Райан
В ролях
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Джозеф Коттен
Чарльз Виннингер
Людвиг Штёссель
Нелла Уолкер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма То, что она не отдаст 2 постера
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