То, что она не отдаст, 1943

Декабрь 1943 года. США вступает в воздушное противостояние с Германией, открыв второй фронт с союзниками. Американские летчики готовят свои боевые машины к полету через Атлантику в оккупированную фашистами Европу.



Популярная певица Пени Крэйг знакомится в пункте переливания крови красного креста с Биллом Морли летчиком дальней авиации США, который, ради шутки выдает себя за врача. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда, но война есть война и её любимый должен лететьна фронт. Пени решает внести свой вклад в борьбу с нацистами, она надевает рабочий комбинезон и как многие её сверстницы идет работать на авиазавод, чтобы помочь стране в тяжелые дни.



В перерывах между работой она поёт своим друзьямпрекрасные песни, которые подхватывает вся Америка.