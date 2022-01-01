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Это свидание, 1940

1940 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Мечтающая стать знаменитой актрисой как и её мать Джорджия, Памела получает предложение сыграть на Бродвее главную роль в пьесе «Святая Анна». Не подозревая, что и мать рассчитывает на эту роль, девушка торопится обрадовать её и отправляется в морской круиз на Гаваи, где отдыхает Джорджия.

На корабле она помогает путешествующему «зайцем» Джону Арлену, не сразу осознав, что это милая игра скучающего 40-летнего донжуана… Когда же корабль прибыл в Гонолулу и Джон был представлен матери, начался настоящий спектакль… Мать и дочь: обе актрисы, обе красавицы, обе смотрят влюблёнными глазами это уже не свидание, а испытание.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1940
Премьера в мире 22 марта 1940
Возраст 12+
Режиссер
Уильям А. Сайтер
В ролях
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Кэй Френсис
Уолтер Пиджон
Юджин Пэллет
Генри Стивенсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Это свидание 2 постера
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