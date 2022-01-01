Это свидание, 1940

Мечтающая стать знаменитой актрисой как и её мать Джорджия, Памела получает предложение сыграть на Бродвее главную роль в пьесе «Святая Анна». Не подозревая, что и мать рассчитывает на эту роль, девушка торопится обрадовать её и отправляется в морской круиз на Гаваи, где отдыхает Джорджия.



На корабле она помогает путешествующему «зайцем» Джону Арлену, не сразу осознав, что это милая игра скучающего 40-летнего донжуана… Когда же корабль прибыл в Гонолулу и Джон был представлен матери, начался настоящий спектакль… Мать и дочь: обе актрисы, обе красавицы, обе смотрят влюблёнными глазами это уже не свидание, а испытание.