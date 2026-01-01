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Постер фильма Веселая вдова
7.1
Киноафиша Фильмы Веселая вдова
7.1

Веселая вдова

, 1934
The Merry Widow
США / комедия / 18+
Постер фильма Веселая вдова
7.1

О фильме

Соня, веселая вдовушка, чьи безумные денежные траты поддерживают на плаву экономику крохотной страны Маршовии. Однажды она решает переехать в Париж, чтобы найти подходящего мужа. Узнав об этом, король Маршовии посылает вслед за ней графа Данило - местного Дон Жуана. Молодой человек должен обольстить веселую вдову и вернуть ее домой. Прибыв на место, и не узнав Соню, он влюбляется в нее по-настоящему. Через некоторое время вдовушка узнает о подлинной миссии героя. Данило приходится приложить немало усилий, чтобы убедить ее в подлинности своего чувства, но он терпит фиаско. Не сумев доказать истинность своей любви, граф вынужден по приказу короля вернуться в Маршовию и предстать перед судом, но приговор не будет приведен в исполнение и все закончится как и должно быть в оперетте!

В ролях

Барбара Леонард
Хенри Арметта
Рут Чэннинг
Джордж Барбье
King Achmed II
Уна Меркел
Queen Dolores
Стерлинг Холлоуэй
Минна Гомбелл
Marcelle
Морис Шевалье
Prince Danilo
Эдвард Эверетт Хортон
Ambassador Popoff
Жанетт МакДональд
Соня
Марсель Валле
L'ambassadeur (French Version)
Danièle Parola
La reine (French Version)
Режиссер Эрнст Любич
Сценарист Марсель Ашар, Эрнест Вайда, Сэмсон Рафаэлсон, Виктор Леон, Лео Штайн
Композитор Франц Легар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1934
Премьера в мире 2 ноября 1934
Дата выхода
2 ноября 1934 США
Сборы в мире $6 014 620
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Merry Widow, La viuda alegre, A Viúva Alegre, Den glade enke, Die lustige Witwe, La veuve joyeuse, 風流寡婦, A víg özvegy, De lustige weduwe, Glada änkan, Het jolige weeuwtje, La vedova allegra, Sen Dul, Vesela udovica, Wesoła wdówka, Η εύθυμη χήρα, Веселата вдовица, Веселая вдова, メリイ・ウイドウ（1934）, 风流寡妇

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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