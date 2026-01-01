Соня, веселая вдовушка, чьи безумные денежные траты поддерживают на плаву экономику крохотной страны Маршовии. Однажды она решает переехать в Париж, чтобы найти подходящего мужа. Узнав об этом, король Маршовии посылает вслед за ней графа Данило - местного Дон Жуана. Молодой человек должен обольстить веселую вдову и вернуть ее домой. Прибыв на место, и не узнав Соню, он влюбляется в нее по-настоящему. Через некоторое время вдовушка узнает о подлинной миссии героя. Данило приходится приложить немало усилий, чтобы убедить ее в подлинности своего чувства, но он терпит фиаско. Не сумев доказать истинность своей любви, граф вынужден по приказу короля вернуться в Маршовию и предстать перед судом, но приговор не будет приведен в исполнение и все закончится как и должно быть в оперетте!