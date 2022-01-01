Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Весенний вальс
Весенний вальс, 1940: актеры и роли
Spring Parade
Весенний вальс
1940 / США
6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Весенний вальс, 1940: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Генри Костер
Henry Koster
В ролях
Дина Дурбин
Deanna Durbin
Роберт Каммингс
Robert Cummings
Миша Ауэр
Mischa Auer
Генри Стефенсон
С.З. Сакалл
Билли Ленхарт
Billy Lenhart
Кеннет Браун
Kenneth Brown
Уолтер Кэтлетт
Walter Catlett
Энн Гвин
Anne Gwynne
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
Рецензия
Отзывы
2020, США, мелодрама
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Невероятно похож: подросший сын Бодрова стал копией погибшего отца
Стала неузнаваема: что сотворила с собой дочь Шукшиной
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
«Полный мрак»: Джигурда беззастенчиво опозорил Волочкову на всю страну
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Сын отравляет жизнь: стало известно о творящемся в доме Селезневой
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением