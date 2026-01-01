Меню
Награды и номинации фильма Весенний вальс 1940

Оскар 1941 Оскар 1941
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
