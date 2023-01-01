Девичьи страдания, 1937

Романтичная жизнь леди Элис Маршмортон - тема большого количества сплетен и разных пари среди служащих замка Топли фамильного владения Маршмортонов. Чтобы победить в одном из очередных споров на тему: «Кто станет мужем юной графини» молодой служащий, подделав почерк девушки, пишет любовное письмо гастролирующему по Англии американскому танцору Джерри Холидэю, с которым она случайно за день до этого имела короткий разговор в Лондоне. Джерри попадается на эту уловку и приезжает в замок, ведь он давно ищет спутницу жизни из приличной семьи. Здесь ему предстоит столкнуться с массой конкурентов, которые не прочь также получить руку и сердце отнюдь не бедной и красивой наследницы замка...