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Девичьи страдания Девичьи страдания
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A Damsel in Distress

Девичьи страдания, 1937

1937 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Романтичная жизнь леди Элис Маршмортон - тема большого количества сплетен и разных пари среди служащих замка Топли фамильного владения Маршмортонов. Чтобы победить в одном из очередных споров на тему: «Кто станет мужем юной графини» молодой служащий, подделав почерк девушки, пишет любовное письмо гастролирующему по Англии американскому танцору Джерри Холидэю, с которым она случайно за день до этого имела короткий разговор в Лондоне. Джерри попадается на эту уловку и приезжает в замок, ведь он давно ищет спутницу жизни из приличной семьи. Здесь ему предстоит столкнуться с массой конкурентов, которые не прочь также получить руку и сердце отнюдь не бедной и красивой наследницы замка...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1937
Возраст 0+
Режиссер
Джордж Стивенс
В ролях
Фред Астер
Фред Астер
Джоан Фонтейн
Джоан Фонтейн
Джордж Бёрнс
Грейси Аллен
Реджинальд Гардинер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девичьи страдания 2 постера
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Девичьи страдания
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