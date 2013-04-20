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Дина Дурбин
Дина Дурбин
Deanna Durbin
О персоне
Фильмография
Дина Дурбин
Deanna Durbin
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Дата рождения
4 декабря 1921
Возраст
91 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
20 апреля 2013
Карьера
Актриса
Биография Дины Дурбин
Родилась 4 декабря 1921 года. Виннипег, Канада.
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Фильмография Дины Дурбин
Из-за него
мелодрама, комедия
1946, США
6.0
Леди в поезде
детектив, нуар, криминал
1945, США
6.0
Не могу не петь
вестерн, мюзикл
1944, США
5.0
Удивительная миссис Холлидэй
драма, комедия
1943, США
6.0
Сестра его дворецкого
комедия, мюзикл
1943, США
7.0
То, что она не отдаст
мюзикл, драма
1943, США
6.0
Все началось с Евы
комедия, мюзикл, мелодрама
1941, США
7.0
Милая девушка?
мелодрама, комедия
1941, США
6.0
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