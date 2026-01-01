Оповещения от Киноафиши
7.6 Рейтинг IMDb: 7.6
Все началось с Евы

Все началось с Евы

It Started with Eve 18+
О фильме

Главный герой приводит первую попавшуюся девушку в дом и представляет ее умирающему отцу как свою невесту, чтобы заполучить наследство. Но отец пошел на поправку...
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1941
Премьера в мире 26 сентября 1941
Дата выхода
13 декабря 1954 СССР
26 сентября 1941 США
13 июля 1945 Чехословакия
Бюджет $1 166 000
Производство Universal Pictures
Другие названия
It Started with Eve, Casi un ángel, Večna Eva, Die ewige Eva, Ève a commencé, Het begon met Eva, Almost an Angel, Det begyndte med Eva, Det började med Eva, It Started with Adam, La prima è stata Eva, Mindez Évával kezdődött valamikor, Noiva de Ocasião, Örök Éva, Se alkoi Eevasta, Um Raio de Sol, Vécná Eva, Věčná Eva, Wieczna Ewa, Από τον καιρό της Εύας, Брак поневоле, Все началось с Евы
Режиссер
Генри Костер
В ролях
Дина Дурбин
Дина Дурбин
Роберт Каммингс
Чарльз Лотон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.6

7.6
10 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
