Главный герой приводит первую попавшуюся девушку в дом и представляет ее умирающему отцу как свою невесту, чтобы заполучить наследство. Но отец пошел на поправку...
СтранаСША
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска1941
Премьера в мире26 сентября 1941
Дата выхода
13 декабря 1954
СССР
26 сентября 1941
США
13 июля 1945
Чехословакия
Бюджет$1 166 000
ПроизводствоUniversal Pictures
Другие названия
It Started with Eve, Casi un ángel, Večna Eva, Die ewige Eva, Ève a commencé, Het begon met Eva, Almost an Angel, Det begyndte med Eva, Det började med Eva, It Started with Adam, La prima è stata Eva, Mindez Évával kezdődött valamikor, Noiva de Ocasião, Örök Éva, Se alkoi Eevasta, Um Raio de Sol, Vécná Eva, Věčná Eva, Wieczna Ewa, Από τον καιρό της Εύας, Брак поневоле, Все началось с Евы