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Она прекрасна
Киноафиша Фильмы Она прекрасна Она прекрасна, 1997: актеры и роли
She's So Lovely Она прекрасна 1997 / США / Франция
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Она прекрасна, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Кассаветис Ник Кассаветис Nick Cassavetes
В ролях
Робин Райт Робин Райт Robin Wright Шон Пенн Шон Пенн Sean Penn Джеймс Гандольфини Джеймс Гандольфини James Gandolfini Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Гарри Дин Стэнтон Гарри Дин Стэнтон Harry Dean Stanton
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