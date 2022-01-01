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Клэр Хиггинс
Клэр Хиггинс
Clare Higgins
О персоне
Фильмография
Клэр Хиггинс
Clare Higgins
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Дата рождения
10 ноября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Клэр Хиггинс
Родилась 10 ноября 1955 года. Брэдфорд, Англия, Великобритания.
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Фильмография Клэр Хиггинс
Присягнувшая тьме
ужасы, исторический
2018, Великобритания
3.0
Гамлет
спектакль
2012, Великобритания
0.0
Невероятный страх перед всем
комедия
2012, Великобритания
6.0
Весна сорок первого
драма
2008, Израиль / Польша
6.0
Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер
2007, США / Великобритания
7.0
Восставший из ада II
фантастика, ужасы, триллер, драма, боевик
1988, Великобритания
6.0
Восставший из ада
ужасы, фантастика
1987, Великобритания
8.0
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