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Шинед Мэтьюз
Sinead Matthews
Киноафиша
Персоны
Шинед Мэтьюз
Шинед Мэтьюз
Sinead Matthews
Дата рождения
1 января 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ковентри, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.6
Корона
(2016)
8.0
Идеал
(2005)
7.8
TheatreHD: Гедда Габлер
(2017)
Фильмография Шинед Мэтьюз
7.1
Вещи, которые ты должна была сделать
комедия
2024, Великобритания
5.6
Убить легко
Murder is Easy
триллер
2024, Великобритания
7
Халлрейзерс
комедия
2022, Великобритания
6
Мускул
Muscle
триллер
2019, Великобритания
7.2
Надоело
комедия
2018, Великобритания
7.8
TheatreHD: Гедда Габлер
Hedda Gabler
спектакль
2017, Великобритания
6
Дафна
Daphne
драма, комедия
2017, Великобритания
8.6
Корона
драма, исторический
2016, США
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