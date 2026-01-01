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Фильмография
Нив МакИнтош
Neve McIntosh
Киноафиша
Персоны
Нив МакИнтош
Нив МакИнтош
Neve McIntosh
Дата рождения
9 апреля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Пейсли, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.2
Шетланд
(2013)
8.1
Доктор Кто: Глубокий вдох
(2014)
6.8
Следы
(2019)
Фильмография Нив МакИнтош
Получеловек
драма
2026, Великобритания
6.8
Следы
драма, криминал
2019, Великобритания
8.1
Доктор Кто: Глубокий вдох
Doctor Who: Deep Breath
фантастика
2014, Великобритания
8.2
Шетланд
драма, криминал, детектив
2013, Великобритания
5.9
Весна сорок первого
Spring 1941 /
драма
2008, Израиль / Польша
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