Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
Рейтинги
6.6
Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
3 постера
Киноафиша
Фильмы
Пепел в снегу
Пепел в снегу
Ashes in the Snow
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
исторический
Страна
США / Литва
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
21 сентября 2018
Дата выхода
12 октября 2018
Литва
11 января 2019
США
14 декабря 2018
Эстония
20 февраля 2020
Южная Корея
Бюджет
$5 000 000
Сборы в мире
$1 620 263
Производство
Sorrento Productions, Tauras Films, Twilight Merengue Studios
Другие названия
Ashes in the Snow, Retratos de una guerra, A Vida Em Tons De Cinza, Between Shades of Gray, Kardaki Küller, Pelni sniegā, Retratos de uma Guerra, Szare śniegi Syberii, Tarp pilkų debesų, Tuhk lumel, V šedých tónech, Пепел в снега, Пепел в снегу
Режиссер
Мариус А. Маркевичус
В ролях
Софи Куксон
Мартин Вальстрём
Бел Паули
Джеймс Космо
Петер Францен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Пепел в снегу
6.6
Песня имен
(2019)
6.1
Однокашники
(2018)
5.9
Зал ожидания
(2018)
7.3
Дирижёр
(2018)
5.8
Герника
(2016)
7.1
Игрок
(2013)
8.1
Экскурсантка
(2011)
7.1
Горячее сердце
(2011)
5.9
Весна сорок первого
(2008)
8.2
Ореховый хлеб
(1977)
7.0
К чему-то прекрасному
(2009)
6.4
Репортер на краю света
(2016)
Фильм находится в
подборках
Фильмы про концентрационные лагеря
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
12
голосов
6.6
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест)
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667