Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пепел в снегу
Постер фильма Пепел в снегу
Постер фильма Пепел в снегу
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Пепел в снегу

Пепел в снегу

Ashes in the Snow 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США / Литва
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 21 сентября 2018
Дата выхода
12 октября 2018 Литва
11 января 2019 США
14 декабря 2018 Эстония
20 февраля 2020 Южная Корея
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $1 620 263
Производство Sorrento Productions, Tauras Films, Twilight Merengue Studios
Другие названия
Ashes in the Snow, Retratos de una guerra, A Vida Em Tons De Cinza, Between Shades of Gray, Kardaki Küller, Pelni sniegā, Retratos de uma Guerra, Szare śniegi Syberii, Tarp pilkų debesų, Tuhk lumel, V šedých tónech, Пепел в снега, Пепел в снегу
Режиссер
Мариус А. Маркевичус
В ролях
Софи Куксон
Софи Куксон
Мартин Вальстрём
Мартин Вальстрём
Бел Паули
Бел Паули
Джеймс Космо
Джеймс Космо
Петер Францен
Петер Францен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Пепел в снегу
Песня имен 6.6
Песня имен (2019)
Однокашники 6.1
Однокашники (2018)
Зал ожидания 5.9
Зал ожидания (2018)
Дирижёр 7.3
Дирижёр (2018)
Герника 5.8
Герника (2016)
Игрок 7.1
Игрок (2013)
Экскурсантка 8.1
Экскурсантка (2011)
Горячее сердце 7.1
Горячее сердце (2011)
Весна сорок первого 5.9
Весна сорок первого (2008)
Ореховый хлеб 8.2
Ореховый хлеб (1977)
К чему-то прекрасному 7.0
К чему-то прекрасному (2009)
Репортер на краю света 6.4
Репортер на краю света (2016)
Фильм находится в подборках
Фильмы про концентрационные лагеря Фильмы про концентрационные лагеря

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
24% от критиков и 82% от зрителей на Rotten Tomatoes: самый спорный фильм 2026 года Бекмамбетова выходит в цифре — точная дата
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест)
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше