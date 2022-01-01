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Весна сорок первого Весна сорок первого
Киноафиша Фильмы Весна сорок первого Весна сорок первого, 2008: актеры и роли
Spring 1941 / Весна сорок первого 2008 / Израиль / Польша
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Весна сорок первого, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ури Барбаш Uri Barbash
В ролях
Джозеф Файнс Джозеф Файнс Joseph Fiennes Клэр Хиггинс Клэр Хиггинс Clare Higgins Мария Пакульнис Нив МакИнтош Neve McIntosh Келли Харрисон Kelly Harrison Мирослав Бака Mirosław Baka Станислав Брейдигант Адрианна Дзиковская
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
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