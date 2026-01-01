Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Адрианна Дзиковская
Adrianna Dzikowska
Адрианна Дзиковская
Адрианна Дзиковская
Adrianna Dzikowska
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Весна сорок первого
(2008)
Фильмография Адрианна Дзиковская
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.9
Весна сорок первого
Spring 1941 /
драма
2008, Израиль / Польша
