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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Наталья Лесниковская
Natalya Lesnikovskaya
Киноафиша
Персоны
Наталья Лесниковская
Наталья Лесниковская
Natalya Lesnikovskaya
Дата рождения
20 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
В каком театре играет
Центр драматургии и режиссуры на Соколе
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Биография Натальи Лесниковской
Родилась 20 января 1982 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.4
Братья Карамазовы
(2009)
7.0
Герой по вызову
(2020)
6.6
Точка
(2006)
Фильмография Натальи Лесниковской
5.8
Бес попутал
Bes Poputal
комедия, драма, фэнтези
2025, Россия
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7
Герой по вызову
детектив
2020, Россия
Подъем с глубины
детектив, драма, мини-сериал
2018, Россия
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3.9
Я не такой. Я не такая
Ya ne takoy. Ya ne takaya
комедия
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Женщина с лилиями
мелодрама
2016, Россия
4.6
Чужая милая
драма, мелодрама, мини-сериал
2015, Россия
5.2
Между нот или Тантрическая симфония
мелодрама
2015, Россия
От праздника к празднику
Ot prazdnika k prazdniku
мелодрама
2014, Россия
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Другие проекты Натальи Лесниковской
16+
Немец
Информация
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