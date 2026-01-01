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Наталья Лесниковская
Наталья Лесниковская Natalya Lesnikovskaya
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Наталья Лесниковская

Natalya Lesnikovskaya

Дата рождения
20 января 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Натальи Лесниковской

Родилась 20 января 1982 года. Москва, СССР (Россия). 

Популярные фильмы

Братья Карамазовы 7.4
Братья Карамазовы (2009)
Герой по вызову 7.0
Герой по вызову (2020)
Точка 6.6
Точка (2006)

Фильмография Натальи Лесниковской

Бес попутал 5.8
Бес попутал Bes Poputal
комедия, драма, фэнтези 2025, Россия
Смотреть трейлер
Герой по вызову 7
Герой по вызову
детектив 2020, Россия
Подъем с глубины
Подъем с глубины
детектив, драма, мини-сериал 2018, Россия
Я не такой. Я не такая 3.9
Я не такой. Я не такая Ya ne takoy. Ya ne takaya
комедия 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Женщина с лилиями
Женщина с лилиями
мелодрама 2016, Россия
Чужая милая 4.6
Чужая милая
драма, мелодрама, мини-сериал 2015, Россия
Между нот или Тантрическая симфония 5.2
Между нот или Тантрическая симфония
мелодрама 2015, Россия
От праздника к празднику
От праздника к празднику Ot prazdnika k prazdniku
мелодрама 2014, Россия
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Другие проекты Натальи Лесниковской
Немец
16+

Немец

Информация
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