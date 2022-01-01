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Наталья Лесниковская

Наталья Лесниковская
Наталья Лесниковская
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Дата рождения
20 января 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Натальи Лесниковской

Родилась 20 января 1982 года. Москва, СССР (Россия). 

Фильмография Натальи Лесниковской
Я не такой. Я не такая
Я не такой. Я не такая
комедия 2018, Россия
4.0
Между нот или Тантрическая симфония
Между нот или Тантрическая симфония
мелодрама 2015, Россия
5.0
От праздника к празднику
От праздника к празднику
мелодрама 2014, Россия
0.0
Крыша
Крыша
драма 2009, Россия
5.0
Красный лотос
Красный лотос
драма, криминал 2009, Украина
4.0
Моя мама - Снегурочка
мелодрама 2007, Россия / Украина
5.0
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