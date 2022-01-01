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Наталья Лесниковская
Наталья Лесниковская
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Наталья Лесниковская
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Дата рождения
20 января 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Натальи Лесниковской
Родилась 20 января 1982 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Лесниковской
Я не такой. Я не такая
комедия
2018, Россия
4.0
Между нот или Тантрическая симфония
мелодрама
2015, Россия
5.0
От праздника к празднику
мелодрама
2014, Россия
0.0
Крыша
драма
2009, Россия
5.0
Красный лотос
драма, криминал
2009, Украина
4.0
Моя мама - Снегурочка
мелодрама
2007, Россия / Украина
5.0
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