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Галина Беляева
Галина Беляева
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Галина Беляева
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Дата рождения
26 апреля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Иркутск, СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Галины Беляевой
Родилась 26 апреля 1961 года. Иркутск, СССР (Россия).
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Фильмография Галины Беляевой
Сувенир для прокурора
детектив, криминал
1989, СССР
6.0
Лермонтов
драма, биография
1986, СССР
6.0
Юность Бемби
фэнтези, семейный
1986, СССР
5.0
Капабланка
драма
1986, СССР
6.0
Юность Бэмби
фэнтези, семейный
1986, СССР
0.0
Анна Павлова
биография, драма
1983,
7.0
Куда он денется!
комедия
1981, СССР
5.0
Пощечина
комедия, драма
1980, СССР
7.0
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