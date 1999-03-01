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Леонид Марков
Леонид Марков
Киноафиша Персоны Леонид Марков

Леонид Марков

Дата рождения
13 декабря 1927
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
1 марта 1999
Карьера
Актер
Место рождения
Алексеевское, СССР

Популярные фильмы

Гараж
Гараж (1979)
8.153846
Мой ласковый и нежный зверь
Мой ласковый и нежный зверь (1978)
7.5
Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег
Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег (1973)
7.5

Фильмография Леонид Марков

Жанр
Год
Все 14 Фильмы 14 Актер 14
Лев и 9 гиен 6.6
Лев и 9 гиен
анимация 1988, СССР
Дорогой Эдисон 6.9
Дорогой Эдисон
драма 1986, СССР
Змеелов 6.1
Змеелов
боевик, драма, криминал 1985, СССР
Не ждали, не гадали 5.2
Не ждали, не гадали
комедия 1982, СССР
Остаюсь с вами 5.9
Остаюсь с вами
драма 1981, СССР
Гараж 8.2
Гараж
комедия 1979, СССР
Смотреть онлайн
Мой ласковый и нежный зверь 7.5
Мой ласковый и нежный зверь
исторический, драма, мелодрама 1978, СССР / Германия
Смотреть онлайн
Схватка в пурге 6.6
Схватка в пурге
боевик, драма, криминал 1977, СССР
Долг
Долг
драма, военный 1977, СССР
Красное и черное 7.4
Красное и черное
драма 1976, СССР
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Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег 7.5
Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег Следствие ведут знатоки: Побег
криминал 1973, СССР
Ты и я 7.2
Ты и я
драма 1971, СССР
Русское поле 6.2
Русское поле
драма, мелодрама 1971, СССР
Ночь без милосердия 6.2
Ночь без милосердия
драма 1961, СССР
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