Леонид Марков

Лев и 9 гиен
анимация 1988, СССР
Дорогой Эдисон
драма 1986, СССР
Не ждали, не гадали
комедия 1982, СССР
Остаюсь с вами
драма 1981, СССР
Гараж
комедия 1979, СССР
Мой ласковый и нежный зверь
исторический, драма, мелодрама 1978, СССР / Германия
Схватка в пурге
боевик, драма, криминал 1977, СССР
Долг
драма, военный 1977, СССР
Красное и черное
драма 1976, СССР
Следствие ведут знатоки. Дело N8. Побег Следствие ведут знатоки: Побег
криминал 1973, СССР
Русское поле
драма, мелодрама 1971, СССР
Ночь без милосердия
драма 1961, СССР