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Вера Глаголева

Вера Глаголева
Вера Глаголева
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Дата рождения
31 января 1956
Возраст
61 год
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
16 августа 2017
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Личные связи
Родион Нахапетов
состояли в браке
Биография Веры Глаголевой

Содержание:

Вера Глаголева — Биография
Вера Глаголева — Фильмы
 - Вера Глаголева — «Две женщины»
 - Вера Глаголева — «Не чужие»
Вера Глаголева — Личная жизнь

Вера Глаголева Биография

Российская актриса театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер, Народная артистка Российской Федерации Вера Витальевна Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве, СССР. Отец — Виталий Павлович — учитель физики и биологии, мать — Галина Наумовна — учительница младших классов. Старший брат Борис занимался монтажом фильмов. Пять лет семья Глаголевых провела в ГДР: родители работали там учителями в русской школе.

В юности Вера занималась стрельбой из лука, стала мастером спорта. В то время девушка не задумывалась об актерской карьере.

В 1977 году Вера окончила школу и вскоре Вера случайно попала на съемочную площадку, где получила главную роль в картине Родиона Нахапетова «На край света».

В 2000-ых годах Глаголева много играла в театре: постановки с ее участием имели успех.

С 2011 по 2014 годы Глаголева была руководителем мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

В 2011 году актриса была удостоена звания Народной артистки России.

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в клинике Шварцвальд-Бар в пригороде Баден-Бадена от рака желудка.

Вера Глаголева Фильмы

Вера продолжила сниматься у Родиона Нахапетова: она появилась в картинах «Враги» (1977), «Не стреляйте в белых лебедей» (1980), «О тебе» (1981), «Зонтик для новобрачных» (1986).

В 1977 вышла картина Анатолия Эфроса «В четверг и больше никогда» с Верой Глаголевой и Олегом Далем в главных ролях. Игра непрофессиональной актрисы настолько впечатлила режиссера, что он предложил Глаголевой присоединиться к театральной труппе. Глаголева отказала, о чем впоследствии очень жалела.

Прорывом для молодой актрисы стала мелодрама Виталия Мельникова «Выйти замуж за капитана» (1985). Роль журналистки Лены принесла Глаголевой звание лучшей актрисы 1986 года согласно опросу журнала «Советский экран».

В 1990 году состоялся режиссерский дебют Веры Глаголевой. Она представила фильм-притчу «Сломанный свет», рассказывающий о судьбах людей искусства в преддверии распада СССР.

В 1997 году на экраны вышел новогодний фильм Тиграна Кеосаяна «Бедная Саша», в котором главные роли исполнили Александр Збруев и Вера Глаголева.

Глаголева продолжала снимать фильмы. В 2005 году вышла драма «Заказ» с Натальей Вдовиной и Александром Балуевым в главных ролях. В следующем году Глаголева представила мелодраму «Чертово колесо» с Аленой Бабенко и Ильей Шакуновым в главных ролях. Картина рассказывает о внезапном романе героев, встретившихся на вокзале во время проводов своих семей на отдых.

В фильме «Одна война» (2009) актриса обратилась к теме Великой Отечественной войны. Героини фильма — женщины, родившие от оккупантов и ожидавшие своей участи на небольшом острове Ладожского озера. Картина получила много премий и наград российских и международных кинофестивалей.

Вера Глаголева «Две женщины»

В 2014 году на закрытии кинофестиваля «Окно в Европу» состоялась премьера драмы Глаголевой «Две женщины», снятой по мотивам пьесы Ивана Тургенева «Месяц в деревне». Одну из главных ролей в картине сыграл известный британский актер Рэйф Файнс. Картина удостоилась многочисленных наград российских кинофестивалей.

Вера Глаголева «Не чужие»

Последняя картина Веры Глаголевой — драма «Не чужие» — вышла в прокат после смерти актрисы, в ноябре 2018 года. Лента рассказывает о семейном конфликте: две сестры не могут поделить одного мужчину. Старшая сестра осталась без мужа с двумя детьми, младшая уехала на поиски себя в большой город, но вскоре вернулась домой, в провинцию. Картина была закончена съемочной группой проекта.

Вера Глаголева Личная жизнь

Первым мужем Веры Глаголевой стал режиссер Родион Нахапетов. В браке родились дочери Анна и Полина. Второй муж Глаголевой — бизнесмен Кирилл Шубский. Супруги воспитывали дочь Анастасию.

Интересные факты о Вере Глаголевой

- Вера Глаголева так и не получила профессионального актерского образования.

- Последней ролью Веры Глаголевой стала героиня Вера Лапина в сериале «Обручальное кольцо» (2009).

Фильмография Веры Глаголевой
Не чужие
Не чужие
драма 2018, Россия
6.0
Ковчег
драма 2017, Россия
0.0
Две женщины
Две женщины
драма 2014, Россия / Франция / Латвия / Великобритания
5.0
Случайные знакомые
драма 2013, Россия
5.0
Одна война
Одна война
драма 2009, Россия
7.0
Сайд-степ
Сайд-степ
криминал, мелодрама 2008, Россия
3.0
Чертово колесо
Чертово колесо
мелодрама 2007, Россия
5.0
Заказ
Заказ
триллер, криминал, драма 2005, Россия
6.0
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Вера Глаголева Вера Глаголева Вера Глаголева Вера Глаголева
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