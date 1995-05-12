Меню
Андрей Болтнев
Андрей Болтнев Andrei Boltnev
Дата рождения
5 января 1946
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
12 мая 1995
Место рождения
Уфа, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой боевиков

Фильмография Андрей Болтнев

Жанр
Год
Все 17 Фильмы 15 Сериалы 2 Актер 17
Кодекс бесчестия 6.6
Кодекс бесчестия The Codex of Disgrace
детектив 1993, Россия
Ричард Львиное Сердце 5.8
Ричард Львиное Сердце Richard Lvinoe Serdtse
приключения, военный 1992, Россия
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа 6.9
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа Moy luchshiy drug, general Vasiliy, syn Iosifa
комедия, драма, биография, спорт 1991, СССР
Джокер 5.4
Джокер Joker
боевик, приключения 1991, СССР
Трудно быть богом 6.3
Трудно быть богом Es ist nicht leicht ein Gott zu sein
драма, приключения, фантастика 1990, ФРГ / Франция / СССР
День любви 5.3
День любви Love Day
боевик, триллер, драма 1990, СССР
В полосе прибоя 6.3
В полосе прибоя V polose priboya
боевик 1990, СССР
Онлайн
Кому на Руси жить... 6.5
Кому на Руси жить... Komu na Rusi zhit...
криминал, драма 1990, СССР
Жизнь Клима Самгина 7.4
Жизнь Клима Самгина
драма, исторический 1988, СССР
5.7
Тринадцатый апостол Trinadtsatyy apostol
фантастика 1988, СССР
Пощечина, которой не было 6.2
Пощечина, которой не было Poshchyochina, kotoroy ne bylo
драма 1987, СССР
5.7
Я сделал всё, что мог Ya sdelal vsyo, chto mog
драма, военный 1987, СССР
И никто на свете ... 5.6
И никто на свете ... And no one in the world...
военный 1986, СССР
Поездки на старом автомобиле 6
Поездки на старом автомобиле Poyezdki na starom avtomobile
комедия, мелодрама 1986, СССР
Противостояние 7.8
Противостояние
криминал, детектив 1985, СССР
Мой друг Иван Лапшин 7.8
Мой друг Иван Лапшин Moy drug Ivan Lapshin
драма 1984, СССР
Торпедоносцы 7.4
Торпедоносцы Torpedonostsy
драма, военный 1983, СССР
