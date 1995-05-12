Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Андрей Болтнев
Andrei Boltnev
Киноафиша
Персоны
Андрей Болтнев
Андрей Болтнев
Andrei Boltnev
Дата рождения
5 января 1946
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
12 мая 1995
Место рождения
Уфа, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.8
Противостояние
(1985)
7.8
Мой друг Иван Лапшин
(1984)
7.4
Торпедоносцы
(1983)
Фильмография Андрей Болтнев
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Спорт
Триллер
Фантастика
Год
Все
1993
1992
1991
1990
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Все
17
Фильмы
15
Сериалы
2
Актер
17
6.6
Кодекс бесчестия
The Codex of Disgrace
детектив
1993, Россия
5.8
Ричард Львиное Сердце
Richard Lvinoe Serdtse
приключения, военный
1992, Россия
6.9
Мой лучший друг, генерал Василий, сын Иосифа
Moy luchshiy drug, general Vasiliy, syn Iosifa
комедия, драма, биография, спорт
1991, СССР
5.4
Джокер
Joker
боевик, приключения
1991, СССР
6.3
Трудно быть богом
Es ist nicht leicht ein Gott zu sein
драма, приключения, фантастика
1990, ФРГ / Франция / СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.3
День любви
Love Day
боевик, триллер, драма
1990, СССР
6.3
В полосе прибоя
V polose priboya
боевик
1990, СССР
Онлайн
6.5
Кому на Руси жить...
Komu na Rusi zhit...
криминал, драма
1990, СССР
7.4
Жизнь Клима Самгина
драма, исторический
1988, СССР
5.7
Тринадцатый апостол
Trinadtsatyy apostol
фантастика
1988, СССР
6.2
Пощечина, которой не было
Poshchyochina, kotoroy ne bylo
драма
1987, СССР
5.7
Я сделал всё, что мог
Ya sdelal vsyo, chto mog
драма, военный
1987, СССР
5.6
И никто на свете ...
And no one in the world...
военный
1986, СССР
6
Поездки на старом автомобиле
Poyezdki na starom avtomobile
комедия, мелодрама
1986, СССР
7.8
Противостояние
криминал, детектив
1985, СССР
7.8
Мой друг Иван Лапшин
Moy drug Ivan Lapshin
драма
1984, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.4
Торпедоносцы
Torpedonostsy
драма, военный
1983, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
А вы догадывались, кто Дин Винчестер из «Сверхъестественного» по знаку зодиака? Ну типичный же…
36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде
На эту сцену с Нео обратили внимание единицы: повторяется в каждом фильме «Матрицы»
Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)
Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился
Полупустая банка и довольная Тося: откуда в «Девчатах» появился ляп с вареньем – зря грешите на Румянцеву
Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж
«Зверополис 2» бьет все рекорды: мульт только вышел, а уже превзошел «Нэчжу», «Головоломка 2» на очереди
Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»
От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»
Netflix боялись повторить ошибку «Игры престолов», но наступили на другие грабли: тревожные новости о финале «Очень странных дел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667