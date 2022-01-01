Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Инна Гомес
Инна Гомес
Inna Gomes
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Инна Гомес
Inna Gomes
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, Россия
Биография Инна Гомес
Родилась 2 января 1970 года. Бараково, Рязанская область, СССР.
Развернуть
Фильмография Инна Гомес
V Центурия. В поисках зачарованных сокровищ
комедия, приключения
2010, Россия
6.0
Новые приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, семейный
2009, Россия
5.0
Приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, приключения, семейный
2008, Россия
5.0
Прилетит вдруг волшебник
мелодрама
2008, Россия
5.0
Летний дождь
мелодрама
2002, Россия
5.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев