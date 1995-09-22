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Цветок моей тайны Цветок моей тайны
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La flor de mi secreto

Цветок моей тайны, 1995

1995 / Испания / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Лео пишет любовные романы, но ее имя никому не известно. Все эти бестселлеры, продающиеся миллионными тиражами, она сочиняет под псевдонимом. Лео мечтает писать серьезную литературу, и успех своего сентиментального чтива стал для нее тяжелым бременем.

Муж-офицер, которого никогда не бывает дома, изменяет с ее лучшей подругой. В отношениях с матерью и сестрой тоже не все гладко. Даже попытка самоубийства закончилась неудачей. Кажется, в жизни Лео уже не будет ничего хорошего. Чтобы изменить течение судьбы, она готова ухватиться за любую, даже самую тонкую соломинку…

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1995
Премьера в мире 22 сентября 1995
Возраст 16+
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Мариса Паредес
Мариса Паредес
Хуан Эчанове
Кармен Элиас
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Чус Лампреаве
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Цветок моей тайны 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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