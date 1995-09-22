Цветок моей тайны, 1995

Лео пишет любовные романы, но ее имя никому не известно. Все эти бестселлеры, продающиеся миллионными тиражами, она сочиняет под псевдонимом. Лео мечтает писать серьезную литературу, и успех своего сентиментального чтива стал для нее тяжелым бременем.



Муж-офицер, которого никогда не бывает дома, изменяет с ее лучшей подругой. В отношениях с матерью и сестрой тоже не все гладко. Даже попытка самоубийства закончилась неудачей. Кажется, в жизни Лео уже не будет ничего хорошего. Чтобы изменить течение судьбы, она готова ухватиться за любую, даже самую тонкую соломинку…