Фильмы модного ныне в Европе и США режиссера всегда славились своей многогранностью. С одной стороны, это часто апофеоз стиля китч, с другой - несомненно, высокое искусство. Смешивая жанровые традиции, легко переходя от драмы к фарсу, режиссер предстает перед нами знатоком женской психологии, рассказывая о союзе двух женщин, которые находят дорогу друг к другу только тогда, когда обе запутываются в преступлении. Картина получила французскую премию "Сезар" в номинации "Лучшая иностранная картина" в 1992 году.
Испания, 1991
|27 марта 1992
|Великобритания
|18
|12 марта 1992
|Германия
|16
|25 октября 1991
|Испания
|10 сентября 1992
|Нидерланды
|20 декабря 1991
|США
|15 января 1992
|Франция
|20 июня 1992
|Южная Корея