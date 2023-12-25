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Постер фильма Высокие каблуки
6.5
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6.5

Высокие каблуки

, 1991
Tacones lejanos
Испания, Франция / драма / 18+
Постер фильма Высокие каблуки
6.5

О фильме

Фильмы модного ныне в Европе и США режиссера всегда славились своей многогранностью. С одной стороны, это часто апофеоз стиля китч, с другой - несомненно, высокое искусство. Смешивая жанровые традиции, легко переходя от драмы к фарсу, режиссер предстает перед нами знатоком женской психологии, рассказывая о союзе двух женщин, которые находят дорогу друг к другу только тогда, когда обе запутываются в преступлении. Картина получила французскую премию "Сезар" в номинации "Лучшая иностранная картина" в 1992 году.

Испания, 1991

В ролях

Виктория Абриль
Виктория Абриль
Rebeca Giner
Мариса Паредес
Мариса Паредес
Becky del Páramo
Мигуэль Бозе
Letal
Федор Аткин
Федор Аткин
Manuel Giner
Анна Лисаран
Margarita
Майрата О’Висиедо
Madre del Juez Domínguez
Кристина Маркос
Paula
Педро Диес дель Корраль
Alberto
Бибиана Фернандес
Susana
Начо Мартинес
Juan
Режиссер Педро Альмодовар
Сценарист Педро Альмодовар
Композитор Рюити Сакамото
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Франция
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1991
Премьера онлайн 1 мая 2026
Премьера в мире 25 октября 1991
Дата выхода
27 марта 1992 Великобритания 18
12 марта 1992 Германия 16
25 октября 1991 Испания
10 сентября 1992 Нидерланды
20 декабря 1991 США
15 января 1992 Франция
20 июня 1992 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $1 710 876
Производство Canal+, CiBy 2000, El Deseo
Другие названия
Tacones lejanos, High Heels, Talons aiguilles, Visoke pete, Высокие каблуки, 情迷高跟鞋, Akevim Gvohim, Aukšti kulniukai, De Salto Alto, Die Waffen einer Frau, High Heels - Die Waffen einer Frau, Höga klackar, Høje hæle, Høye hæler, Korkeat Korot, Saltos Altos, Tacchi a spillo, Tűsarok, Visoke potpetice, Wysokie obcasy, Yüksek Topuklar, Ψηλά τακούνια, Високи токчета, ハイヒール, 高跟鞋, Vysoké podpatky, 하이 힐, (09) Tacones lejanos

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

Becky del Páramo Дочка, ты меня ненавидишь?
Rebeca Нет, я очень тебя люблю, мама.
Becky del Páramo Я боялась, что ты меня ненавидишь.
Rebeca Иногда я тебя и ненавидела, но даже в эти моменты я не переставала тебя любить.

Отзывы о фильме

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