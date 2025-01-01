Меню
Киноафиша Фильмы Повесть о бедных влюбленных Награды и номинации фильма Повесть о бедных влюбленных

Награды и номинации фильма Повесть о бедных влюбленных 1954

Каннский кинофестиваль 1954 Каннский кинофестиваль 1954
Международная премия
Победитель
Главный приз фестиваля
Номинант
