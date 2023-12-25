Пятый фильм Лукино Висконти, снятый по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского.

Молодой итальянец Марио (Мастроянни) встречает русскую девушку Наталью (Мария Шелл) с удивительно милым лицом и светлым взором и безумно влюбляется в нее. Бабушка Натальи, почти слепая содержательница меблированных комнат, неусыпно и очень строго следит за внучкой. К разочарованию влюбленного Марио, девушка помолвлена с мужчиной средних лет, снимающем комнату в бабушкином пансионате, Тенантом (Жан Маре). Он неожиданно покидает город, пообещав Наталье вернуться через год.

Девушка терпеливо ждет весь год, а влюбленный итальянец, пользуясь отсутствием соперника, открывает героине новый мир. Сердце красавицы разрывается между долгом и новым чувством, овладевшим ею.

Герой Мастроянни прилагает немало усилий, чтобы завоевать девушку, прежде чем он проиграет персонажу Жана Маре, вернувшемуся в последний миг, чтобы жениться.

Почитателям Достоевского фильм Лукино Висконти открыл новое нехрестоматийное прочтение произведения русского классика.

Картина получила приз «Серебряный Лев» на кинофестивале в Венеции в 1957 году.

Италия