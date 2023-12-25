Пятый фильм Лукино Висконти, снятый по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского.
Молодой итальянец Марио (Мастроянни) встречает русскую девушку Наталью (Мария Шелл) с удивительно милым лицом и светлым взором и безумно влюбляется в нее. Бабушка Натальи, почти слепая содержательница меблированных комнат, неусыпно и очень строго следит за внучкой. К разочарованию влюбленного Марио, девушка помолвлена с мужчиной средних лет, снимающем комнату в бабушкином пансионате, Тенантом (Жан Маре). Он неожиданно покидает город, пообещав Наталье вернуться через год.
Девушка терпеливо ждет весь год, а влюбленный итальянец, пользуясь отсутствием соперника, открывает героине новый мир. Сердце красавицы разрывается между долгом и новым чувством, овладевшим ею.
Герой Мастроянни прилагает немало усилий, чтобы завоевать девушку, прежде чем он проиграет персонажу Жана Маре, вернувшемуся в последний миг, чтобы жениться.
Почитателям Достоевского фильм Лукино Висконти открыл новое нехрестоматийное прочтение произведения русского классика.
Картина получила приз «Серебряный Лев» на кинофестивале в Венеции в 1957 году.
Италия
|29 января 1959
|Аргентина
|16 октября 1958
|Венгрия
|21 февраля 1958
|Германия
|25 ноября 1958
|Дания
|13 августа 1962
|Испания
|14 ноября 1957
|Италия
|13 мая 1959
|Португалия
|M/12
|28 мая 1961
|США
|NR
|7 ноября 1958
|Финляндия
|K-16
|7 мая 1958
|Франция
|1 января 1960
|Чехословакия
|17 марта 1958
|Швеция
|14 апреля 1958
|Япония