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Постер фильма Белые ночи
8.0
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8.0

Белые ночи

, 1957
Le Notti Bianche
Италия, Франция / драма / 18+
Постер фильма Белые ночи
8.0

Причины посмотреть

О фильме

- по мотивам повести Ф.М.Достоевского.

Пятый фильм Лукино Висконти, снятый по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского.
Молодой итальянец Марио (Мастроянни) встречает русскую девушку Наталью (Мария Шелл) с удивительно милым лицом и светлым взором и безумно влюбляется в нее. Бабушка Натальи, почти слепая содержательница меблированных комнат, неусыпно и очень строго следит за внучкой. К разочарованию влюбленного Марио, девушка помолвлена с мужчиной средних лет, снимающем комнату в бабушкином пансионате, Тенантом (Жан Маре). Он неожиданно покидает город, пообещав Наталье вернуться через год.
Девушка терпеливо ждет весь год, а влюбленный итальянец, пользуясь отсутствием соперника, открывает героине новый мир. Сердце красавицы разрывается между долгом и новым чувством, овладевшим ею.
Герой Мастроянни прилагает немало усилий, чтобы завоевать девушку, прежде чем он проиграет персонажу Жана Маре, вернувшемуся в последний миг, чтобы жениться.
Почитателям Достоевского фильм Лукино Висконти открыл новое нехрестоматийное прочтение произведения русского классика.
Картина получила приз «Серебряный Лев» на кинофестивале в Венеции в 1957 году.

Италия

В ролях

Жан Маре
Жан Маре
L'inquilino
Мария Шелл
Natalia
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Mario
Клара Каламаи
Марчелла Ровена
La padrona della pensione
Мария Дзаноли
La domestica
Elena Fancera
La cassiera
Lanfranco Ceccarelli
Un coinvolto nella rissa
Angelo Galassi
Un coinvolto nella rissa
Ренато Терра
Un coinvolto nella rissa
Коррадо Пани
Un giovinastro
Режиссер Лукино Висконти
Сценарист Фёдор Михайлович Достоевский, Сузо Чекки Д’Амико, Лукино Висконти
Композитор Нино Рота
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 6 сентября 1957
Дата выхода
29 января 1959 Аргентина
16 октября 1958 Венгрия
21 февраля 1958 Германия
25 ноября 1958 Дания
13 августа 1962 Испания
14 ноября 1957 Италия
13 мая 1959 Португалия M/12
28 мая 1961 США NR
7 ноября 1958 Финляндия K-16
7 мая 1958 Франция
1 января 1960 Чехословакия
17 марта 1958 Швеция
14 апреля 1958 Япония
Сборы в мире $8 945
Производство Cinematografica Associati (CI.AS.), Intermondia Films, Vides Cinematografica
Другие названия
Le notti bianche, White Nights, Puente entre dos vidas, Noites Brancas, 白夜, Baltosios naktys, Bele noći, Beyaz Geceler, Białe noce, Bijele noći, Byakuya, Fehér éjszakák, Hvide nætter, Hvite netter, Lefkes nyhtes, Les Nuits blanches, Natálie, Noches blancas, Nopti albe, Shabhaye Sefid, Tetri Gameebi, Um Rosto na Noite, Valkeat yöt, Vita nätter, Weiße Nächte, Witte Nachten, Λευκές νύχτες, Бели нощи, Белые ночи, 白色之夜, Bele noci

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Отзывы о фильме

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