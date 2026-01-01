Оповещения от Киноафиши
Дни любви

Дни любви

Giorni d'amore 18+
О фильме

О фильме

Паскуале и Анджелина любят друг друга, но из-за бедности не могут пожениться и сыграть свадьбу. Но выход есть: молодые должны бежать из деревни и на берегу моря провести свою первую ночь. Тогда родственникам придется признать их мужем и женой.
Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 1 октября 1954
Дата выхода
1 октября 1954 Италия
11 января 1956 Португалия
16 июля 1962 СССР
30 ноября 1955 Франция
26 июня 1956 Япония
Производство Excelsa Film, Omnium International du Film
Другие названия
Giorni d'amore, Tage der Liebe, Días de amor, Jours d'amour, A szerelem napjai, Days of Love, Dias de Amor, Dni miłości, Imeres erotos, Liefdedagen, Ta paihnidia tou erota, Um Dia de Amor, Zile de dragoste, Дни любви, Дни на любов, 恋愛時代
Режиссер
Джузеппе Де Сантис
Леопольдо Савона
В ролях
Марина Влади
Марина Влади
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Анджелина Лонгобарди
Дора Скарпетта
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.5

6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Дни любви

