Паскуале и Анджелина любят друг друга, но из-за бедности не могут пожениться и сыграть свадьбу. Но выход есть: молодые должны бежать из деревни и на берегу моря провести свою первую ночь. Тогда родственникам придется признать их мужем и женой.
СтранаИталия / Франция
Продолжительность1 час 38 минут
Год выпуска1954
Премьера в мире1 октября 1954
Дата выхода
1 октября 1954
Италия
11 января 1956
Португалия
16 июля 1962
СССР
30 ноября 1955
Франция
26 июня 1956
Япония
ПроизводствоExcelsa Film, Omnium International du Film
Другие названия
Giorni d'amore, Tage der Liebe, Días de amor, Jours d'amour, A szerelem napjai, Days of Love, Dias de Amor, Dni miłości, Imeres erotos, Liefdedagen, Ta paihnidia tou erota, Um Dia de Amor, Zile de dragoste, Дни любви, Дни на любов, 恋愛時代