Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Площадь Сан-Бабила, 20 часов
Киноафиша Фильмы Площадь Сан-Бабила, 20 часов
San Babila ore 20 un delitto inutile

Площадь Сан-Бабила, 20 часов, 1976

1976 / Италия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Четверо неонацистов после похорон одного из своих лидеров решают устроить на улицах Милана жестокую «ночь мести».
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 26 мая 1976
Режиссер
Карло Лиццани
В ролях
Даниеле Асти
Бригитте Скай
Джулиано Чезарео
Пьетро Брамбилла
Пьетро Джаннузо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Площадь Сан-Бабила, 20 часов 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Площадь Сан-Бабила, 20 часов
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши