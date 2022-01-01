Площадь Сан-Бабила, 20 часов, 1976

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Четверо неонацистов после похорон одного из своих лидеров решают устроить на улицах Милана жестокую «ночь мести». Развернуть 6.8 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 1976 Премьера в мире 26 мая 1976 Режиссер Карло Лиццани В ролях Даниеле Асти Бригитте Скай Джулиано Чезарео Пьетро Брамбилла Пьетро Джаннузо Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат