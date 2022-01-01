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Площадь Сан-Бабила, 20 часов
San Babila ore 20 un delitto inutile
Площадь Сан-Бабила, 20 часов, 1976
1976 / Италия
6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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О фильме
Четверо неонацистов после похорон одного из своих лидеров решают устроить на улицах Милана жестокую «ночь мести».
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6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
1976
Премьера в мире
26 мая 1976
Режиссер
Карло Лиццани
В ролях
Даниеле Асти
Бригитте Скай
Джулиано Чезарео
Пьетро Брамбилла
Пьетро Джаннузо
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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саундтрек фильма
Площадь Сан-Бабила, 20 часов
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