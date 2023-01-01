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Повесть о бедных влюбленных
Киноафиша Фильмы Повесть о бедных влюбленных Повесть о бедных влюбленных, 1954: актеры и роли
Cronache di poveri amanti Повесть о бедных влюбленных 1954 / Италия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Повесть о бедных влюбленных, 1954: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карло Лиццани Carlo Lizzani
В ролях
Анна-Мария Ферреро Anna Maria Ferrero Антонелла Луальди Antonella Lualdi Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Джулиано Монтальдо Giuliano Montaldo Габриэле Тинти Gabriele Tinti
Жанна Дюбарри
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Переводчик
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