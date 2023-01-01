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Киноафиша Фильмы Двенадцать месяцев Двенадцать месяцев, 1972: актеры и роли
Двенадцать месяцев 1972 / СССР
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Двенадцать месяцев, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анатолий Граник
В ролях
Николай Волков Nikolai Volkoff Татьяна Пельтцер Татьяна Пельтцер Tatyana Pelttser Лев Лемке Константин Адашевский Konstantin Adashevsky Владимир Костин Сергей Дворецкий Sergey Dvoretsky Константин Григорьев
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