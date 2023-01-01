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Двенадцать месяцев
Двенадцать месяцев, 1972: актеры и роли
Двенадцать месяцев
1972 / СССР
7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Двенадцать месяцев, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анатолий Граник
В ролях
Николай Волков
Nikolai Volkoff
Татьяна Пельтцер
Tatyana Pelttser
Лев Лемке
Константин Адашевский
Konstantin Adashevsky
Владимир Костин
Сергей Дворецкий
Sergey Dvoretsky
Константин Григорьев
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